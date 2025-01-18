Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична»

Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична.
Я отдам все, что у меня есть — главное, чтобы у них все было хорошо. Не только в этой жизни.
Пусть Аллах сохранит вас, братья, где бы вы не были, и поможет вам во всем. А я буду рядом", — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
UFC 311: Махачев — Мойкано, Мераб против Умара и другие бои. Главный кард — не ранее 06:00 по мск.
Возвращение Махачева, Умар против Мераба — сразу два титульника в UFC для российских бойцов.