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Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична»

"Завтра предстоит тяжелая работа. Я вырос с этими братьями. Они всю жизнь были рядом со мной.

Источник: Спортс"

Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична.

Я отдам все, что у меня есть — главное, чтобы у них все было хорошо. Не только в этой жизни.

Пусть Аллах сохранит вас, братья, где бы вы не были, и поможет вам во всем. А я буду рядом", — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

UFC 311: Махачев — Мойкано, Мераб против Умара и другие бои. Главный кард — не ранее 06:00 по мск.

Возвращение Махачева, Умар против Мераба — сразу два титульника в UFC для российских бойцов.