Тактаров высмеял снятие Царукяна с боя против Махачева

Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января. В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и пять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.