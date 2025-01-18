Хамзат Чимаев: «Сомневаюсь, что Махачев может конкурировать в среднем весе. Хабиб мог бы подняться»

Если бы кто-то и мог подняться в 77 или 84 кг, то это Хабиб Нурмагомедов.
Почему не Ислам? Из-за последнего боя. Он был тяжелым. Хотя и у меня был сложный поединок с Гилбертом Бернсом в полусреднем весе. А потом я поднялся в средний дивизион и тут уже чуть легче. Может быть, у него такая же ситуация. Октагон покажет", — заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
Хасбика попросили сыграть в ассоциации: «Махачев — лев, Хабиб — орел, Конор — цыпленок, Перейра — картошка».
Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична».