Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана — от себя взял бойцовский IQ

Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична».
Ислам Махачев: «Усмана скоро подпишут в UFC. У Хабиба впереди еще много нервных лет».
«Сила — Магомед Анкалаев, кардио — Хабиб Нурмагомедов, бойцовский IQ — я, борьба и стойкость — тоже Хабиб, скорость — Муслим Салихов», — сказал чемпион UFC Ислам Махачев.
Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична».
Ислам Махачев: «Усмана скоро подпишут в UFC. У Хабиба впереди еще много нервных лет».