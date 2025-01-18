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Махачев собрал сильнейшего бойца UFC из Дагестана — от себя взял бойцовский IQ

«Сила — Магомед Анкалаев, кардио — Хабиб Нурмагомедов, бойцовский IQ — я, борьба и стойкость — тоже Хабиб, скорость — Муслим Салихов», — сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Источник: Спортс"

Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они — большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична».

Ислам Махачев: «Усмана скоро подпишут в UFC. У Хабиба впереди еще много нервных лет».