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Стало известно состояние Царукяна после снятия с боя против Махачева: «Подавлен и опустошен»

Маркос ДаМатта, тренер российского бойца UFC Армана Царукяна, высказался о снятии своего подопечного с титульного поединка против россиянина Ислама Махачева.

Источник: Reuters

Вчера, 17 января, Царукян снялся с боя против Махачева из-за травмы спины за полтора дня до турнира UFC 311.

— Как Арман отреагировал на невозможность драться с Махачевым?

— Конечно, он был подавлен и опустошен. Но он понимает, что все еще молод и для жизни, и для спорта. У него будет еще много возможностей снова подраться за титул. А здоровье — превыше всего. Никто в нашей команде не был рад такому событию, все были расстроены. Но я думаю, Арман будет в порядке. Через пару недель мы сядем и поговорим, каков наш следующий шаг, — заявил ДаМатта в интервью MMA Junkie.

Бразилец Ренато Мойкано заменил Армана Царукяна и подерется с Исламом Махачевым за звание чемпиона UFC в легком весе на UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) завтра, 19 января.