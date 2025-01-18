Стало известно состояние Царукяна после снятия с боя против Махачева: «Подавлен и опустошен»

— Конечно, он был подавлен и опустошен. Но он понимает, что все еще молод и для жизни, и для спорта. У него будет еще много возможностей снова подраться за титул. А здоровье — превыше всего. Никто в нашей команде не был рад такому событию, все были расстроены. Но я думаю, Арман будет в порядке. Через пару недель мы сядем и поговорим, каков наш следующий шаг, — заявил ДаМатта в интервью MMA Junkie.