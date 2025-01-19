Ислам Махачев в рекордный раз защитил титул UFC

На счету Махачева теперь 27 побед и одно поражение в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), он в рекордный, четвертый раз защитил титул в легком весе. В активе Мойкано теперь 20 побед, шесть поражений и одна ничья в ММА.