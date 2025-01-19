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Ислам Махачев в рекордный раз защитил титул UFC

Российский боец ММА Махачев победил бразильца Мойкано и защитил титул UFC.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Главное событие турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе завершилось досрочной победой Махачева удушающим приемом в первом раунде.

Мойкано заменил Армана Царукяна, который должен был провести реванш с Махачевым, но снялся с боя из-за проблем со спиной, возникших на фоне сгонки веса.

На счету Махачева теперь 27 побед и одно поражение в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), он в рекордный, четвертый раз защитил титул в легком весе. В активе Мойкано теперь 20 побед, шесть поражений и одна ничья в ММА.