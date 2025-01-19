Нурмагомедов не согласился с решением судей, отдавших победу Двалишвили

В воскресенье Нурмагомедов проиграл действующему чемпиону Двалишвили единогласным решением судей в соглавном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.
«Это был близкий бой. Не согласен, что я проиграл этот поединок. После третьего раунда не мог нормально бить, потому что думал, что сломал руку. Надо пересмотреть последние раунды. Я знал, что он жесткий парень», — сказал Нурмагомедов в октагоне после поражения.
Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потерпел первое поражение в карьере в ММА, до этого его серия насчитывала 18 побед. Двалишвили впервые защитил титул UFC, он одержал 19-ю победу при четырех поражениях в ММА.