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Нурмагомедов не согласился с решением судей, отдавших победу Двалишвили

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский боец ММА Умар Нурмагомедов заявил, что не согласен с решением судей, отдавших победу грузину Мерабу Двалишвили в их поединке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Нурмагомедов проиграл действующему чемпиону Двалишвили единогласным решением судей в соглавном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

«Это был близкий бой. Не согласен, что я проиграл этот поединок. После третьего раунда не мог нормально бить, потому что думал, что сломал руку. Надо пересмотреть последние раунды. Я знал, что он жесткий парень», — сказал Нурмагомедов в октагоне после поражения.

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова потерпел первое поражение в карьере в ММА, до этого его серия насчитывала 18 побед. Двалишвили впервые защитил титул UFC, он одержал 19-ю победу при четырех поражениях в ММА.