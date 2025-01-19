Нурмагомедов не согласился с решением судей, отдавших победу Двалишвили

«Это был близкий бой. Не согласен, что я проиграл этот поединок. После третьего раунда не мог нормально бить, потому что думал, что сломал руку. Надо пересмотреть последние раунды. Я знал, что он жесткий парень», — сказал Нурмагомедов в октагоне после поражения.