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Ислам Махачев прокомментировал успешную защиту титула в бою с Мойкано

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал успешную, четвёртую в карьере, защиту титула.

Источник: Getty Images

В главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

«Я всегда иду за финишем. На протяжении этой недели и всего лагеря я говорил, что могу это сделать. Я просто выхожу в клетку и делаю своё дело», — сказал Махачев после боя.