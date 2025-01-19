«Кто захочет — заходите в клетку»: Махачев обратился к претендентам

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не он выбирал соперника для защиты титула и готов биться с любым бойцом.
В воскресенье Махачев в четвертый раз защитил чемпионский титул, победив в первом раунде Ренато Мойкано. Бразилец, который является 10-м номером рейтинга легкого веса, вышел на коротком уведомлении после снятия из-за травмы россиянина Армана Царукяна.
«Мне неважно, кто сделает вес: заходите в клетку, я готов драться. Мне нравится этот пояс. Это не моя работа (выбирать соперника), кто захочет — заходите в клетку», — сказал Махачев в октагоне после поединка.
На счету Махачева теперь 27 побед и одно поражение в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). В активе Мойкано теперь 20 побед, шесть поражений и одна ничья в ММА.