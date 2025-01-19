Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя с Двалишвили

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский боец ММА Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде поединка UFC против грузина Мераба Двалишвили, сообщил в соцсети Х менеджер россиянина Али Абдельазиз.
В воскресенье Нурмагомедов проиграл действующему чемпиону в легчайшем весе Двалишвили единогласным решением судей в соглавном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. После боя он заявил, что, возможно, сломал руку, поэтому стал реже наносить удары в последних раундах.
«Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде. Это не оправдание», — написал Абдельазиз, выложив фото левой руки бойца, на котором заметно повреждение.