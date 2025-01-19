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Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя с Двалишвили

Менеджер Абдельазиз: Умар Нурмагомедов сломал руку в 1-м раунде боя с Двалишвили.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский боец ММА Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде поединка UFC против грузина Мераба Двалишвили, сообщил в соцсети Х менеджер россиянина Али Абдельазиз.

В воскресенье Нурмагомедов проиграл действующему чемпиону в легчайшем весе Двалишвили единогласным решением судей в соглавном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. После боя он заявил, что, возможно, сломал руку, поэтому стал реже наносить удары в последних раундах.

«Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде. Это не оправдание», — написал Абдельазиз, выложив фото левой руки бойца, на котором заметно повреждение.