Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дана Уайт высказался о статусе Царукяна после UFC 311

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о статусе первого номера рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Армана Царукяна после турнира UFC 311, состоявшегося сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США).

Источник: Getty Images

Напомним, Царукян должен был сразиться с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым, однако снялся с поединка из-за травмы спины.

«Нет, Царукян не будет следующим претендентом на титул. Ему придётся ждать. Иногда мы упускаем возможности. И он свою упустил, Арман должен заслужить бой за титул», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.