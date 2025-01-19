Нурмагомедов впервые проиграл… Зато Махачев побил великий рекорд!

И Нурмагомедов его проиграл. «Бензина» у россиянина не осталось, а вот Двалишвили силы приберег. Он и перебивал россиянина, и бросал на настил — несмотря на русофобные высказывания и неоднозначное поведение, грузин остается элитным бойцом чемпионского уровня. И сегодня он вновь это доказал. Умар же терпит первое поражение в карьере (48−47. 49−46, 48−47 на карточках). Но он еще молод — верим, что в ближайшие годы мы увидим повторение сегодняшнего триллера.