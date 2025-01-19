Нурмагомедов впервые проиграл… Зато Махачев побил великий рекорд!

В ночь на воскресенье на арене Intuit Dome в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) вопреки пожарам на Западном побережье прошел первый номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в новом году. И шоу получилось историческим для российских смешанных единоборств (ММА). Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере в чемпионской бойне, а Ислам Махачев в очередной раз подтвердил статус лучшего легковеса в мире.
РИА Новости Спорт — о самых крутых разборках UFC 311.
Рекорд по защитам пал!
Долгожданного реванша Ислама Махачева против Армана Царукяна мы так и не дождались. В пятницу претенденту стало плохо во время весогонки, и проблемы со спиной вынудили российского легковеса армянского происхождения сняться с главного поединка в карьере… Сложно представить, насколько тяжело сейчас Арману, который так долго пробирался за «титульником» и так обидно оступился за сутки до выхода в октагон.
А что же UFC? Лига оперативно включилась и сумела сохранить главный бой с участием Ислама. В восьмиугольнике с чемпионом и лучшим вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) заперли бразильца Ренато Мойкано, который должен был биться в прелимах, но получил неожиданный шанс стать чемпионом. Заслуженно ли? Четыре победы кряду — самый внушительный ход в топ-10 дивизиона, так что выбор боссов понятен.
С другой стороны, Мойкано со своей нулевой защитой от тейкдаунов — просто идеальная жертва для россиянина. Да, поначалу бразилец удивил в стойке. Однако после первого же перевода все стало ясно: россиянин недолго поработал сверху, а затем поймал чуть не вырвавшегося претендента на «гильотину». Мойкано быстро постучал — так уроженец Дагестана вышел на 15-матчевый винстрик и стал рекордсменом легкого веса по количеству защит титула. Хабиб (3) остался позади.
«Я всегда ищу финиш. Говорил же вам, парни, если оппонент даже даст небольшой шанс, я прикончу его. Кто дальше? Любой, кто может сделать 155. Мне нравится этот пояс. Если кто-то хочет его, заходите в клетку».
Великий тренер Абдулманап Нурмагомедов, ушедший из жизни в 2020-м, продолжает менять мировые ММА. Вслед за сыном Хабибом еще один его воспитанник добрался до золота главного ММА-промоушена мира и продолжает уже третий год беспощадно доминировать.
Белая папаха против черной
После того, как Царукян выбыл и мэйн ивент UFC 311 потерял былую интригу, куда интереснее для болельщиков стало соглавное событие вечера. Чемпион легчайшего веса с замечательными борьбой и кардио против безупречного двоюродного брата Хабиба с рекордом 18−0 — все это о противостоянии грузина Мераба Двалишвили и россиянина Умара Нурмагомедова.
Также добавляла огня вражда, которая началась между бойцами в соцсетях и продолжилась на пресс-конференциях. Двалишвили взбесило неуважение молодого Орла к его заслугам и обвинения в избегании встречи с дагестанцем — первая защита титула вышла за рамки спорта и стала для грузина чем-то личным… В выходные Мераб хотел «сделать Умара скромнее».
И какой же бой подарили гудящему Лос-Анджелесу спортсмены! Минимальное количество борьбы (а если и были тейкдауны, то жесткие, зрелищные) и бесконечная работа в стойке с высочайшим темпом и рискованными разменами. Все это сочеталось с безэмоциональностью Умара и провокационным поведением Двалишвили, как и в бою против Шона О`Мэлли без конца заигрывавшего с публикой.
Интенсивность боя не могла не сказаться на выносливости: к четвертому раунду оба «просели» и куда тяжелее переносили попадания по голове и корпусу. Что бросалось в глаза: в третьем-четвертом раунде у Мераба стали получаться переводы. После проигранных первых двух пятиминуток грузин забрал третью и четвертую — пятый раунд становился решающим.
И Нурмагомедов его проиграл. «Бензина» у россиянина не осталось, а вот Двалишвили силы приберег. Он и перебивал россиянина, и бросал на настил — несмотря на русофобные высказывания и неоднозначное поведение, грузин остается элитным бойцом чемпионского уровня. И сегодня он вновь это доказал. Умар же терпит первое поражение в карьере (48−47. 49−46, 48−47 на карточках). Но он еще молод — верим, что в ближайшие годы мы увидим повторение сегодняшнего триллера.
«Это был близкий бой. Не согласен, что я проиграл этот поединок. После третьего раунда не мог нормально бить, потому что думал, что сломал руку. Надо пересмотреть последние раунды. Я знал, что он жесткий парень».
Победы других россиян в LA
- Первый боец из Северной Осетии круто дебютировал в UFC! Россиянин Азамат Бекоев согласился выйти в клетку к Закари Рису на коротком уведомлении и отправил американца в нокаут уже в первом раунде;
- А в первом бою вечера не без помощи борьбы прошел американца Клейтона Карпентера Тагир Уланбеков. Он победил единогласным решением судей и нанес хозяину клетки первое поражение в карьере. После вердикта россиянин бросил вызов чемпиону «мухачей» Алешандре Пантоже;
Рекорд Хабиба как секунданта сегодня — 2−1.
- Поединок бывших чемпионов UFC в полутяжелом весе не мог не закончиться нокаутом! Чех Иржи Прохазка в третьем раунде все же достал Джамала Хилла, закрыв проигрыш от чемпиона Алекса Перейры и нанеся американцу второе поражение нокаутом кряду;
- Сергей Спивак из Молдавии поначалу давал равный бой Жаилтону Алмейде, однако после попадания с правой от бразильца Полярного Медведя повело, и судья прервал избиение за несколько секунд до первого перерыва;
- Реннье Де Риддер из Нидерландов очень хорош. После ухода из ONE он одержал две досрочные победы в UFC — сегодня в самом дебюте заставил сдаться Кевина Холланда и заявил о себе как о новой угрозе порядкам среднего дивизиона;
- Богдан Гуськов «задушил» Билли Элекана — представитель Узбекистана штампует третью досрочную викторию;
- Муин Гафуров (Таджикистан) лишил нуля в графе «поражения» Риньи Накамуры (Япония);
- Американская надежда UFC Пэйтон Тэлботт потерпел первое поражение в карьере.
БОНУСЫ
Лучший бой вечера (здесь и далее — по $50 тыс.): Двалишвили — Нурмагомедов;
Лучшее выступление: Прохазка и Алмейда.
Иван Орехов