Нурмагомедова ограбили или нет? Разбираем судейское решение, отнявшее «нолик» Умара

Возможно, Умар и его угол думали, что забрали три стартовых раунда и что этого достаточно: мол, главное не проиграть досрочно. Возможно, сказалась травма Умара, которую он получил в середине боя — Нурмагомедов после поединка заявил, что сломал руку. Но это всё проблемы Умара и его команды. Двалишвили включился во второй половине боя и сумел переломить ход поединка, который складывался не в его пользу. А Умар не сумел сохранить тот настрой и ту тактику, что были в начале, не сумел справиться с давлением Мераба в поздних раундах и где-то откровенно «задышал».