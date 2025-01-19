«Умар не был готов». Эксперты — о поражении Нурмагомедова в UFC

«Еще до боя я говорила, что Мераб будет фаворитом, потому что большое значение играет опыт и кардио. У Двалишвили очень тяжелая история движения к титулу. Вряд ли человек, который работал на стройке, хочет туда вернуться. У него слишком большая мотивация и более сложный путь, чем у Умара. Мне кажется, что у Мераба гораздо больше внутренней злости, чем у Умара. Все же у Нурмагомедова была более простая дорога к титулу, чем так и возмущался Мераб до боя. Но сегодня Двалишвили показал всем, на что он способен, и полностью оправдал звание кардиомашины, как его называют», — приводит слова Алексеевой Metaratings.