Экс-чемпион Bellator об отказе Царукяна от боя с Махачевым: «Подставил UFC, свел на нет все старания организации»

Возможно, Царукян поймал обострение в ходе изнурительной подготовки и пытался сохранить бой. Если все было настолько серьезно, надо было сняться раньше. Арман подставил UFC. Долгожданный бой, в который UFC и другие ребята вложили много сил, в раскрутку и в подготовку — он свел на нет все старания организации. Справедливый вариант со стороны боссов — назначить Царукяну еще один бой за право подраться за титул. С другой стороны, сейчас нет более явных и сильных соперников для Махачева в легком весе, чем Арман", — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.