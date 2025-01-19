Экс-чемпион Bellator об отказе Царукяна от боя с Махачевым: «Подставил UFC, свел на нет все старания организации»

Бойцы должны были провести реванш на турнире UFC 311, но Царукян снялся за сутки до поединка из-за травмы спины. В итоге его заменил бразилец Ренато Мойкано, которого Махачев победил удушающим приемом в первом раунде, защитив титул в рекордный четвертый раз.
"Вольно или невольно, но Арман подставил организацию. Травма спины у Царукяна не возникла на ровном месте, она была у него давно. До последнего момента Царукян ждал, что боль утихнет. Не знаю, что у Армана, может грыжа, может еще что-то. Для спортсменов это не в новинку, травмы есть абсолютно у всех, просто они проходят в разной форме — у кого-то обостряется, у кого-то нет.
Возможно, Царукян поймал обострение в ходе изнурительной подготовки и пытался сохранить бой. Если все было настолько серьезно, надо было сняться раньше. Арман подставил UFC. Долгожданный бой, в который UFC и другие ребята вложили много сил, в раскрутку и в подготовку — он свел на нет все старания организации. Справедливый вариант со стороны боссов — назначить Царукяну еще один бой за право подраться за титул. С другой стороны, сейчас нет более явных и сильных соперников для Махачева в легком весе, чем Арман", — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.