Игра в догонялки закончена. Анкалаев наконец-то получил титульник

Перейру часто обвиняли в том, что он бегает от Анкалаева, что, вероятнее всего, неправда. Скорее, в UFC берегли бразильца от опасного претендента, но Алекс утверждает, что он настоял на этом поединке: «Я хотел взять перерыв, но начал тренироваться и начал чувствовать себя хорошо. Я вижу свою эволюцию как бойца. Я позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться, хочу драться 8 марта, хочу подраться с Анкалаевым. Знаю, что он продолжает говорить, что я просто сотрудник UFC и дерусь с тем, с кем они скажут. Но это я попросил о бое с ним. Я им сказал, когда хочу драться».