Махачеву нужно дать реванш Царукяну, Умар еще может стать чемпионом. Выводы после турнира UFC 311

Ислам побил рекорд дивизиона — больше него пояс не защищал никто, даже Хабиб, который держал рекорд с тремя защитами вместе с Бенсоном Хендерсоном и Би Джей Пенном. Четыре защиты Махачева — это два раза Волкановски, Порье и теперь Мойкано, и, к сожалению, Исламу не избежать обесценивания его заслуг. Когда кто-то будет вспоминать о рекорде, в комментариях обязательно найдутся те, кого не устраивает вторая победа над полулегковесом Волкановски и четвертая защита против принявшего бой за сутки Мойкано. Но кто виноват, что соперники Ислама снимаются по причинам, на которые сам Махачев никак повлиять не может? Не он рассек Чарльза Оливейру в спарринге за десять дней до боя и не он потянул спину Арману Царукяну во время весогонки.