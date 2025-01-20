Так Умар топ или нет? Какие теперь перспективы у брата Хабиба

Все те плюсы Нурмагомедова, которые отмечали до боя с Двалишвили, остались при нём. Он так же хорош в ударке, никуда не делись навыки в борьбе. Возможно, неправильно распределил силы и допустил ошибки, но это всё можно исправить за счёт опыта. Ислам Махачев отмечал именно это: «Умар выглядел хорошо, он всё ещё молод, всё ещё голоден, и у него есть время. По причине своей молодости он допустил некоторые ошибки в этом бою, а Мераб сделал свою работу очень хорошо. И это был близкий бой. Умар не понёс никакого урона, хорошо попадал, но сломал руку в поединке. Я на 100% уверен в том, что он вернётся и однажды станет чемпионом UFC. Умар всегда усердно работает, и я знаю, что сейчас он начнёт работать ещё тяжелее. Ему просто не хватило опыта, потому что всё остальное у этого парня есть. Он хорош в ударке, в борьбе, в грэпплинге. Ему нужен только опыт. Больше опыта пятираундовых боёв, больше опыта в UFC. Вот и всё».