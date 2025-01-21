Счета фонда Хабиба Нурмагомедова разблокировали

По данным сервиса, на 20 января фонд является действующим, одним из его учредителей до 2021 года был Нурмагомедов. Ранее, по данными сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», ФНС из-за налоговой задолженности заблокировала счета «Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова» и фонда «Развития образования, спорта и социальных инициатив».