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Счета фонда Хабиба Нурмагомедова разблокировали

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Операции по счетам фонда «Развития образования, спорта и социальных инициатив», учредителем которого ранее был экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, разблокированы, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: AP 2024

По данным сервиса, на 20 января фонд является действующим, одним из его учредителей до 2021 года был Нурмагомедов. Ранее, по данными сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», ФНС из-за налоговой задолженности заблокировала счета «Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова» и фонда «Развития образования, спорта и социальных инициатив».

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют», — указано в карточке информации об операциях по счетам фонда «РОССИ».

Вместе с тем операции по счетам «Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова» все еще заблокированы. За компанией числится задолженность на 3,5 тысячи рублей.

ФНС России 1 июля приостанавливала операции по счетам Нурмагомедова, размер его задолженности на едином налоговом счете (ЕНС) на тот момент составляла 79,3 миллиона рублей. Но экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены.