Счета фонда Хабиба Нурмагомедова разблокировали

По данным сервиса, на 20 января фонд является действующим, одним из его учредителей до 2021 года был Нурмагомедов. Ранее, по данными сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», ФНС из-за налоговой задолженности заблокировала счета «Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова» и фонда «Развития образования, спорта и социальных инициатив».
«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют», — указано в карточке информации об операциях по счетам фонда «РОССИ».
Вместе с тем операции по счетам «Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова» все еще заблокированы. За компанией числится задолженность на 3,5 тысячи рублей.
ФНС России 1 июля приостанавливала операции по счетам Нурмагомедова, размер его задолженности на едином налоговом счете (ЕНС) на тот момент составляла 79,3 миллиона рублей. Но экс-чемпион погасил долги по налогам, и его банковские счета были разморожены.