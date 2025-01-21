Ян обошел Нурмагомедова в рейтинге легчайшего веса UFC

Двалишвили поднялся на пятое место рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом остается россиянин Ислам Махачев, который в воскресенье в рекордный для легкого веса четвертый раз защитил чемпионский титул, победив удушающим приемом в первом раунде Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.