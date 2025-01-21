Ян обошел Нурмагомедова в рейтинге легчайшего веса UFC

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян поднялся на второе место в рейтинге легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в соглавном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.
Из-за поражения Нурмагомедов опустился на третью позицию в рейтинге, Ян, занимавший третье место, поднялся на вторую строчку.
Двалишвили поднялся на пятое место рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом остается россиянин Ислам Махачев, который в воскресенье в рекордный для легкого веса четвертый раз защитил чемпионский титул, победив удушающим приемом в первом раунде Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.