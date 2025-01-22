Названы сроки возвращения Умара Нурмагомедова в октагон после перелома руки

Менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умара Нурмагомедова Али Абдель‑Азиз в своих соцсетях назвал сроки возвращения спортсмена в октагон после перелома руки, отметив, что сейчас Нурмагомедова будет ждать операция.