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Авиакомпанию, которая высадила Хабиба с рейса, признали худшей в США

Авторитетная деловая газета The Wall Street Journal составила рейтинг лучших и худших авиакомпаний для перелетов внутри США за прошлый год.

Источник: Соцсети

Лучшей признали компанию Delta, которая заняла первую строчку в рейтинге в четвертый раз подряд и в седьмой раз за последние восемь лет.

Последнее место в списке заняла авиакомпания Frontier, которая недавно оказалась в центре скандала с участием экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин воспользовался услугами Frontier, но был высажен с самолета из-за разногласий со стюардессой.

Глава UFC Дэйна Уайт уже посмеялся над компанией, признанной худшей в стране.

«Хабиб согласен», — пошутил Уайт в соцсетях.