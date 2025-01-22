Авиакомпанию, которая высадила Хабиба с рейса, признали худшей в США

Лучшей признали компанию Delta, которая заняла первую строчку в рейтинге в четвертый раз подряд и в седьмой раз за последние восемь лет.
Последнее место в списке заняла авиакомпания Frontier, которая недавно оказалась в центре скандала с участием экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Россиянин воспользовался услугами Frontier, но был высажен с самолета из-за разногласий со стюардессой.
Глава UFC Дэйна Уайт уже посмеялся над компанией, признанной худшей в стране.
«Хабиб согласен», — пошутил Уайт в соцсетях.