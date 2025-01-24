В углах — круче чем в октагоне. Хабиб, Махачев и Фёдор на PFL

Но главная фигура в углу, безусловно, Фёдор Емельяненко. Последний Император всегда со своей командой. Его опыт и авторитет никогда не ставились под сомнение. А лучше всего за россиянина говорят 48 профессиональных поединков, 40 из которых завершились победами. Все регалии легендарного бойца можно перечислять долго. А ещё Фёдор быстро трансформировался в топового тренера. Он всегда ведёт себя активно в углу, подсказывает подопечным практически без остановки. А ещё в свои 48 лет Емельяненко продолжает принимать непосредственное участие в тренировочном процессе. Например, Последний Император стоит в спаррингах с бойцами, работает в полную силу.