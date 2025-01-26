Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в драматичном противостоянии

Нурмагомедов имел тотальное преимущество над Хьюзом с самого начала поединка и откровенно доминировал в октагоне. Хьюз действовал на взрывах, нанося серийные атаки в корпус Усмана и имел эпизодические успехи. В третьем раунде с Усмана был снят один балл за несколько неумышленных ударов в пах, и после небольшого перерыва поединок продолжился.
В четвёртом раунде бойцы столкнулись головами, после чего у Хьюза образовалось рассечение на лбу, а Усману пришелся удар в глаз, и ему потребовалось время на то, чтобы восстановиться после столкновения и продолжить бой.
В итоге, поединок продолжился в финальном пятом раунде и прошел в драматичном стиле, где бойцы неоднократно вступали в размен ударами. По итогам всей дистанции судьи выставили следующий счёт — 47:47, 48:46 и 48:46 в пользу Усмана, который побеждает большинством судейских голосов.