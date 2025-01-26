Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в драматичном противостоянии

Нурмагомедов имел тотальное преимущество над Хьюзом с самого начала поединка и откровенно доминировал в октагоне. Хьюз действовал на взрывах, нанося серийные атаки в корпус Усмана и имел эпизодические успехи. В третьем раунде с Усмана был снят один балл за несколько неумышленных ударов в пах, и после небольшого перерыва поединок продолжился.