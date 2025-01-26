Преемник Макгрегора повержен. Но как же тяжело было Нурмагомедову!

И Нурмагомедов все доказал. Но какой ценой! Ирландец дал россиянину самый тяжелый бой в карьере, в разы повысив свои акции. Пол круто смотрелся в стойке, не дал уничтожить себя на земле, а некоторые взрывные серии и вовсе заставляли понервничать за чемпиона. В поединке, где было очень много нарушений (четыре удара в пах, тычки в глаза!), Хьюз был очень близок к великому апсету. Но чтобы свергать доминирующих чемпионов, нужно сделать все-таки больше — один судья из-за снятия балла с Усмана увидел ничью (47−47), в то время как два других арбитра насчитали 48−46.