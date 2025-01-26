Преемник Макгрегора повержен. Но как же тяжело было Нурмагомедову!

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов в тяжелейшем поединке одолел ирландца Пола Хьюза и в третий раз защитил титул чемпиона Bellator в легкой весовой категории. РИА Новости Спорт — о трудностях, с которыми столкнулся непобежденный дагестанец в Дубае, и шикарном перформансе Вадима Немкова на большом турнире PFL.
Дагестан против Ирландии — 2
Именно с такой афишей преподносилось главное событие вечера в ОАЭ. Спустя шесть лет после драматичного боя в Лас-Вегасе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором клетку разделили двоюродный брат Орла и молодой талант из Ирландии, обратившийся к Печально Известному за помощью сразу после громкой победы над Эй Джеем Макки в претендентском поединке. Конор пообещал Полу приехать на бой, Хьюз грозил Усману первым поражением в карьере… А Хабиб тем временем разнес уровень ирландских ММА, призвав даже не сравнивать их с дагестанской школой единоборств. В общем, раскрутилось противостояние неплохо.
Кстати, Хабиб на турнир приехал и занял место в углу брата. А вот Конора на арене Coca-Cola мы так и не увидели.
Для команды Нурмагомедовых неделя перед боем была непростой. В минувшие выходные родной брат Усмана Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере, уступив чемпиону UFC в легчайшем весе Мерабу Двалишвили. СМИ и болельщики засомневались в неуязвимости команды Хабиба… А некоторые, как именитый боец Гилберт Бернс, даже в тренерских навыках Орла.
Усман должен был образумить критиков и напомнить о Нурмагомедовых как о самом доминирующем клане в мировых смешанных единоборствах.
И Нурмагомедов все доказал. Но какой ценой! Ирландец дал россиянину самый тяжелый бой в карьере, в разы повысив свои акции. Пол круто смотрелся в стойке, не дал уничтожить себя на земле, а некоторые взрывные серии и вовсе заставляли понервничать за чемпиона. В поединке, где было очень много нарушений (четыре удара в пах, тычки в глаза!), Хьюз был очень близок к великому апсету. Но чтобы свергать доминирующих чемпионов, нужно сделать все-таки больше — один судья из-за снятия балла с Усмана увидел ничью (47−47), в то время как два других арбитра насчитали 48−46.
Такой получилась третья защита титула Bellator у Усмана Нурмагомедова. Уверены, дорожки дагестанца и ирландца Хьюза еще пересекутся.
Федор вырубил, а ученик задушил
Последний бой Вадима Немкова по контракту с PFL — сплошная головная боль. Сначала его хотели свести с Анте Делией, но хорват получил травму. После должна была состояться трилогия с Кори Андерсоном — снова срыв боя. И вот на коротком уведомлении встречу с бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе принял Тимоти Джонсон, известный нашим болельщикам благодаря поражению нокаутом от Федора Емельяненко в октябре 2021-го в Москве.
Спустя четыре года ничего не изменилось. Ученик Последнего Императора катком прошелся по американцу, на первых же секундах нанеся оппоненту рассечение на лбу, а затем накидав хайкиков в голову возрастного тяжа. Дело дошло и до партера: Вадим уверенно перевел Джонсона и «задушил» в первом же раунде.
Что дальше для Немкова, который не проигрывает с 2016 года? Если PFL, то встреча с суперзвездой Фрэнсисом Нганну или соотечественником Денисом Гольцовым. Если же боец надумает уходить из лиги, то нужно обязательно пробиваться в UFC.
Великое фото
Хабиб, Емельяненко и лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Ислам Махачев сделали совместную фотографию во время шоу.
Другие бои россиян в Дубае:
- Ахмед Магомедов во втором раунде поймал ирландца Нэйтана Келли на удушающий прием;
- Непобежденный Ренат Хавалов успешно дебютировал в PFL: повержен бразилец Клейвер Фернандес единогласным решением судей;
- Представляющий Англию Ибрагим Ибрагимов уверенно взял верх над Кенни Мохоноаной из Ирландии (единогласное решение). К 20 годам уроженец Дагестана наколотил рекорд 9−0 в профессиональных ММА, дважды победив в престижной американской лиге.
Иван Орехов