Дагестан разгромил Ирландию на турнире PFL — россияне не потерпели ни одного поражения

В ОАЭ завершился турнир PFL Champions Series 1. Мероприятие прошло под слоганом «Ирландия против Дагестана» — в главном поединке встретились Пол Хьюз и Усман Нурмагомедов, а девиз отсылает к противостоянию Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в 2018-м году.