Дагестан разгромил Ирландию на турнире PFL — россияне не потерпели ни одного поражения

Россияне на турнире PFL выиграли все пять боев главного карда.
Дагестанец Ренат Хавалов (9−0) выиграл единогласным решением у бразильца Клевера Фернандеса, а англичанин дагестанского происхождения Ибрагим Ибрагимов таким же образом одолел ирландца Кенни Мохоноану.
Еще один россиянин Ахмед Магомедов досрочно выиграл у ирландца Натана Келли удушающим приемом. Аналогичный способ принес Вадиму Немкову победу над Тимоти Джонсоном.
В главном событии вечера Усман Нурмагомедов выиграл у Пола Хьюза решением большинства судей.
Таким образом, россияне (если считать таковым переехавшего в Великобританию Ибрагимова) завершили турнир PFL с результатом 5−0, а в противостоянии Дагестана и Ирландии счет оказался 3−0.