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Дагестан разгромил Ирландию на турнире PFL — россияне не потерпели ни одного поражения

В ОАЭ завершился турнир PFL Champions Series 1. Мероприятие прошло под слоганом «Ирландия против Дагестана» — в главном поединке встретились Пол Хьюз и Усман Нурмагомедов, а девиз отсылает к противостоянию Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в 2018-м году.

Россияне на турнире PFL выиграли все пять боев главного карда.

Дагестанец Ренат Хавалов (9−0) выиграл единогласным решением у бразильца Клевера Фернандеса, а англичанин дагестанского происхождения Ибрагим Ибрагимов таким же образом одолел ирландца Кенни Мохоноану.

Еще один россиянин Ахмед Магомедов досрочно выиграл у ирландца Натана Келли удушающим приемом. Аналогичный способ принес Вадиму Немкову победу над Тимоти Джонсоном.

В главном событии вечера Усман Нурмагомедов выиграл у Пола Хьюза решением большинства судей.

Таким образом, россияне (если считать таковым переехавшего в Великобританию Ибрагимова) завершили турнир PFL с результатом 5−0, а в противостоянии Дагестана и Ирландии счет оказался 3−0.