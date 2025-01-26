Соперник Шары — самый креативный ударник в UFC. Почему Майкл Пейдж так хорош

Второй момент — скорость. Её Пейдж тоже пока не потерял. Возвращаясь к бою с Холландом, можно вспомнить, как Кевин жаловался углу, что Майкл слишком быстрый. А Иан Гарри, который призывал Венома выяснить, кто лучший ударник в UFC, быстро сменил геймплан на борцовский, когда понял, что не успевает за 37-летним британцем. Пейджа тяжело загнать в угол, его, безусловно, можно поймать на ошибке, но зачастую это следствие того, что Майкл дурачится в клетке и теряет концентрацию. Если он собран, то потягаться с ним в чистой ударке крайне тяжело. Первое поражение в карьере от Дугласа Лимы британец объяснил именно расслабленностью: «В тот момент я был слишком расслаблен и уверен в своей неуязвимости. Бой складывался в мою пользу, поэтому я просто потерял бдительность и напрочь забыл об опасностях. Мой эгоизм заставлял меня поскорее подняться на ноги и нанести ответный удар. Знаете, я рад, что именно Лима стал первым, кто нанёс мне поражение в профессионалах. Он удивительный человек».