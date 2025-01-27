Украинский боец подтвердил увольнение из UFC: «Мой путь начался не так, как я планировал»

Первая задача — привести свое здоровье в полный порядок и немного пожить в удовольствие, ведь 13 лет я тренируюсь изо всех сил, по 2−3 тренировки в день ежедневно, и это привело к тому, что мой организм исчерпал все ресурсы. Теперь я нуждаюсь в накоплении своих ресурсов и безграничной энергии. Я не знаю, сколько продлится мое восстановление, но буду вести свой жизненный блог и рассказывать в нем, как проходят обстоятельства моей жизни, мое восстановление и чем в целом я занимаюсь", — написал Потеря в своем телеграм-канале.