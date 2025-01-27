Украинский боец подтвердил увольнение из UFC: «Мой путь начался не так, как я планировал»

"Друзья, всем привет. Да, все верно, я пока отстранен от UFC. Как я уже говорил, мне нужно сделать паузу и восстановиться. А для этого восстановления мне понадобятся хирургические вмешательства и запрещенные препараты, а поскольку UFC не может ждать с поединками, а антидопинговая компания запрещает принимать определенные препараты, мое решение было покинуть ростер, чтобы дать себе время все взвесить и многое изменить.
Были два предложения, но об этом я не могу, к сожалению, говорить. Мой путь в UFC начался не так, как я планировал, и многое на это повлияло, особенно самая ужасная ситуация, которая произошла с нашей страной.
Мне сейчас 28 лет, и для полутяжеловесов я еще достаточно молод, ведь пик полутяжеловесов и тяжеловесов наступает в 33−35 лет. Слава богу, у меня еще есть время, и я должен использовать его очень правильно.
Первая задача — привести свое здоровье в полный порядок и немного пожить в удовольствие, ведь 13 лет я тренируюсь изо всех сил, по 2−3 тренировки в день ежедневно, и это привело к тому, что мой организм исчерпал все ресурсы. Теперь я нуждаюсь в накоплении своих ресурсов и безграничной энергии. Я не знаю, сколько продлится мое восстановление, но буду вести свой жизненный блог и рассказывать в нем, как проходят обстоятельства моей жизни, мое восстановление и чем в целом я занимаюсь", — написал Потеря в своем телеграм-канале.
Напомним, Потеря потерпел поражение техническим нокаутом от бразильца Марко Тулио на UFC Fight Night 249.