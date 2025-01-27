«И я, и Усман разберем Царукяна!» Интервью Махачева и брата Хабиба по возвращении в Дагестан

— С самого начала, конечно, не было никаких мыслей, что соперник поменяется. Но в день взвешивания, когда я проснулся в 6 утра сгонять последние 2 килограмма, как раз Зубайра позвонил, Тухугов, и говорит: что, у тебя соперник сменился? Я говорю: нет, не слышал такие новости. И уже какие-то догадки у меня в голове пошли. Я об этом не думал, пошел сгонять 2 килограмма и пошел на взвешивание. В 9 часов утра взвешивался, в 9.30 менеджер пришел. Когда он зашел в комнату и сказал «мне надо с тобой поговорить», я уже понял, что что-то не так и соперник поменялся. И он сразу сказал, что соперник сменился, Мойкано, со вчерашнего дня его предупредили, он сделал чемпионский вес, 155 [фунтов], ну, 70 кг, и его ставят на замену, если мы согласны. Я сказал: конечно, согласен, главное — подраться. Ну, и все. Я был рад, что просто нашли соперника.