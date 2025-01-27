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Махачев высказался о победителе боя Рахмонов — Мухаммад

Лидер рейтинга P4P UFC Ислам Махачев (27−1) поделился мнением о возможном поединке с победителем схватки между Белалом Мухаммадом (24−3) и Шавкатом Рахмоновым (19−0) в полусреднем весе (до 77,1 кг), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

«Будет ли мне интересно побиться с победителем боя Белал — Рахмонов? Не знаю. Я не хочу делать громких заявлений о том, с кем из них буду драться — посмотрим, как пройдет поединок и что скажет руководство. После встречи (с Мойкано) мы даже не общались. Надо сесть и обсудить, что будет в будущем», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития».

Отметим, что на UFC 310 Рахмонов должен был подраться с Мухаммадом. Но чемпион UFC в полусреднем весе снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Вместо этого, Шавкат получил бой с ирландцем Иэном Гэрри (15−1) и нанес ему первое поражение в карьере.

Сам Махачев 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) провел бой с бразильцем Ренато Мойкано (20−6−1). Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом в первом раунде.