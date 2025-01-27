Махачев высказался о победителе боя Рахмонов — Мухаммад

«Будет ли мне интересно побиться с победителем боя Белал — Рахмонов? Не знаю. Я не хочу делать громких заявлений о том, с кем из них буду драться — посмотрим, как пройдет поединок и что скажет руководство. После встречи (с Мойкано) мы даже не общались. Надо сесть и обсудить, что будет в будущем», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития».