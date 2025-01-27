От «угрозы Хабибу» до рекордной серии поражений. Тони Фергюсон ушёл из UFC

При этом Фергюсон, конечно, умел работать с умом. Он отлично пользовался габаритами, в которых превосходил почти всех легковесов, был очень опасен на земле — есть чёрный пояс по БЖЖ. Тони сумел выйти на серию из 12 побед, что было рекордом для лёгкого веса (не так давно это достижение перекрыл Ислам Махачев) и добрался до временного пояса UFC. Не хватало последнего шага, и на пути к этому был бой с Хабибом Нурмагомедовым. Это противостояние вошло в историю, даже не состоявшись. Фергюсона называли угрозой Хабибу, но этому бою не было суждено случиться. Скорее всего, на радость Тони, потому что на самом деле шансов с Орлом у него было не очень много. Но в итоге именно отмены поединка с Хабибом стали началом конца для Фергюсона.