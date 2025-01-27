Русский боец из Донецка попытается побить американца, который едва не шокировал мир. Крылов возвращается в UFC

Никите Крылову 32 года, и вроде бы это не так много, однако полутяжеловес является при этом одним из самых опытных представителей нашей страны в лучшей лиге мира. Россиянин дебютировал в UFC в 2013-м, и тогда совсем юный боец начинал с тяжелого веса. За первые два года Крылов выступил четырежды — в двух случаях победил и два раза проиграл. Затем случился переход в полутяжелый дивизион, и там Никите удалось сходу выиграть четыре поединка кряду, но потом случилось и поражение. В 2017-м Крылов покинул UFC и перебрался в Fights Global. За следующий год он выступил дважды в лиге Камила Гаджиева: оба раза победил и стал чемпионом.