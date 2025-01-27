Русский боец из Донецка попытается побить американца, который едва не шокировал мир. Крылов возвращается в UFC

12 апреля, согласно плану, должен состояться турнир 314. И одним из его участников станет топовый полутяжеловес из Донецка, представляющий Россию, Никита Крылов. Для него этот бой будет первым за года и все 19-м за все время выступления в лиге. В соперники Крылову выбран бывший претендент на титул Доминик Рейес.
Никите Крылову 32 года, и вроде бы это не так много, однако полутяжеловес является при этом одним из самых опытных представителей нашей страны в лучшей лиге мира. Россиянин дебютировал в UFC в 2013-м, и тогда совсем юный боец начинал с тяжелого веса. За первые два года Крылов выступил четырежды — в двух случаях победил и два раза проиграл. Затем случился переход в полутяжелый дивизион, и там Никите удалось сходу выиграть четыре поединка кряду, но потом случилось и поражение. В 2017-м Крылов покинул UFC и перебрался в Fights Global. За следующий год он выступил дважды в лиге Камила Гаджиева: оба раза победил и стал чемпионом.
В 2018-м Крылов вернулся в UFC и с тех пор поучаствовал еще в девяти боях внутри лиги. В пяти победил и потерпел четыре поражения. Важно отметить, что в этот период Крылов бился в основном с топовыми соперниками, среди которых были Магомед Анкалаев, Ян Блахович, Волкан Оздемир, Александр Густафссон и другие именитые люди. В трех последних боях Никита собрал хорошую серию побед, закрепившись на восьмой строчке. При этом россиянин уже давно не выступает из-за травмы плеча. Его последняя победа — над Райаном Спэнном — датирована 11 марта 2023 года.
Новым соперником Крылова стал американец Доминик Рейес. Он дерется в UFC с 2017-го и имеет в статистике восемь побед при четырех поражениях в лиге. В феврале 2020-го Рейес подрался с великим Джоном Джонсом и едва не побил его в чемпионском поединке. Доминик был близок к сенсации, забрав два первых раунда, однако судьи отдали решение в пользу легенды. При этом, многим тогда показалось, что Рейеса «ограбили», и заслужить победу не меньше Джонса.
После того боя Доминик Рейес сильно сдал и проиграл еще три раза подряд. Лишь оказавшись на грани увольнения, экс-претендент смог взять себя в руки и выдать череду из двух побед. Понятно, что черная полоса американца сильно ударило по его позициям, ведь несколько лет назад он считался одним из лидеров дивизиона. И все же поскольку Рейеса по-прежнему можно назвать одним из самых именитых полутяжеловесов UFC, то и победа Крылова над ним стала бы для Никиты хорошей заявкой на возвращение в титульную гонку.