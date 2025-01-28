Набирают больше 10 кг за сутки. Что не так с системой взвешивания в UFC?

Если все бойцы гоняют вес, а многие делают это в каких-то космических масштабах, то почему бы действительно не ввести повторное взвешивание в день боя? Все будут выступать в своих природных весовых категориях, перестанут изнурять свой организм теми стрессовыми нагрузками, которые присутствуют во время весогонки. Посмотрите на бойцов во время официального взвешивания — некоторые с трудом добираются до весов, а практически все выглядят крайне изнурённо. И за сутки эти бойцы набирают больше 10 кг, нагружая организм по-новому, а дальше выходят в октагон, подвергая себя ещё одному стрессу. Так какой в этом во всём смысл, если всё равно гоняют абсолютно все, за исключением, наверное, тяжеловесов? Условно, тот же Махачев с Мойкано подрались бы в среднем весе, а Двалишвили с Нурмагомедовым — в лёгком, раз всё равно они набрали приблизительно одинаковый вес. И не будет ни у кого проблем со здоровьем и со сгонкой веса, как, например, периодически бывает у того же Уланбекова, Условному Арману Царукяну не пришлось бы гонять много лишних килограммов и слетать с боя то ли из-за травмы, то ли из-за того, что не уложился в вес.