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Казахстанский боец получил реванш с чемпионом лиги

Казахстанский боец Даурен Ермеков (19−6) узнал дату следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Соцсети

28 февраля Ермеков сойдется с россиянином Дмитрием «Ганнибалом» Арышевым (16−8−1) на турнире по MMA «Наше Дело 87», который пройдет 28 февраля.

Арышев является чемпионом AMC Fight Nights и лиги «Наше Дело» и занимает второе место в рейтинге Tapology в России и Евразии. Отметим, что Ермеков является первым номером рейтинга Tapology в Казахстане и Центральной Азии.

Поединок пройдет по правилам ММА и будет рассчитан на пять раундов по пять минут.

Их прошлый бой в декабре так и не состоялся: Арышев был вынужден отказаться от участия из-за медицинских показаний во время сгонки веса. А в августе 2024 года Ермеков и Арышев встретились Санкт-Петербурге в чемпионском поединке на турнире «Наше дело 85». Тот бой закончился во втором раунде. В одном из эпизодов Ермеков остановился из-за тычка в глаз, вследствие чего победу техническим нокаутом присудили Арышеву, завоевавшему пояс чемпиона промоушена.