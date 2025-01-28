Казахстанский боец получил реванш с чемпионом лиги

Их прошлый бой в декабре так и не состоялся: Арышев был вынужден отказаться от участия из-за медицинских показаний во время сгонки веса. А в августе 2024 года Ермеков и Арышев встретились Санкт-Петербурге в чемпионском поединке на турнире «Наше дело 85». Тот бой закончился во втором раунде. В одном из эпизодов Ермеков остановился из-за тычка в глаз, вследствие чего победу техническим нокаутом присудили Арышеву, завоевавшему пояс чемпиона промоушена.