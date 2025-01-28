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UFC расстался с тремя именитыми ветеранами — двумя экс-чемпионами и членом Зала славы

UFC прекратил сотрудничество с тремя именитыми спортсменами.

Источник: Getty Images

Как сообщил автоматизированный алгоритм UFC Roster Watch, бойцами UFC перестали считаться Тони Фергюсон, Крис Вайдман и Александр Густафссон.

40-летний Фергюсон был временным чемпионом UFC в легком весе в 2017 году и имел результат 26−3 к 2020 году, но потерпел рекордные 8 поражений подряд. Ранее стало известно, что Фергюсон продолжит карьеру в новой лиге GFL.

38-летний Густафссон дважды дрался за титул чемпиона в полутяжелом весе против Джона Джонса и потерпел два поражения. Их первый поединок состоялся в 2013 году и был включен в Зал славы UFC.

40-летний Вайдман стал чемпионом UFC благодаря сенсационной победе над Андерсоном Силвой в 2013 году, после чего провел три успешные защиты и выступал с переменным успехом до 2021 года, когда получил тяжелый перелом ноги в бою против Юрайи Холла.