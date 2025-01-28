UFC расстался с тремя именитыми ветеранами — двумя экс-чемпионами и членом Зала славы

40-летний Вайдман стал чемпионом UFC благодаря сенсационной победе над Андерсоном Силвой в 2013 году, после чего провел три успешные защиты и выступал с переменным успехом до 2021 года, когда получил тяжелый перелом ноги в бою против Юрайи Холла.