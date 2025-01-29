Шара Буллет − о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль»

Криштиану Роналду − большой пример, он помогает нуждающимся людям, делал много пожертвований. Он со всем сторон pound-for-pound.
А Месси? Я видел, что он помогает плохим людям убивать хороших. Видел, что он спонсирует Израиль. Вы видите, что они делают в Палестине", − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
В 2014 году Лионель Месси написал в соцсетях: «Как отец я глубоко опечален кадрами, которые приходят из Израиля и Палестины, где насилие унесло столько молодых жизней и ранило бесчисленное количество людей».
Шара Буллет − об Абдулманапе Нурмагомедове: «Раньше я не понимал его слов про длинные волосы».