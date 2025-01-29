Три любимых удара Шары. Разбираем уникальный стиль Буллета

Из клинча Шарабутдин любит работать и локтями — тоже часть стиля тайского бокса. Причём локти иногда залетают с сериями ударов на руках, когда Буллет уже прорывается на ближнюю дистанцию. Но отдельным и, наверное, самым любимым ударом в арсенале Магомедова является бэкфист. Его он использует в каждом поединке едва ли не чаще самого Александра Шлеменко, и делает это крайне эффективно. Причём бэкфист у Магомедова может быть частью комбинации, особенно после ударов ногами, когда Шара оказывается вполоборота к сопернику — тут же Шарабутдин проворачивается и выкидывает вслед бэкфист. А может быть и отдельным ударом, как, например, было в последнем поединке с Арменом Петросяном. Шара «накормил» соперника сайд-киками и под видом ещё одного такого же удара внезапно закрутился в бэкфист — в двойной. Если на первый Армен ещё среагировал, то от второго рухнул как подкошенный. Этот нокаут вызвал восторг как у комментаторов, так и у многих экспертов и любителей единоборств, а Шара после боя поспешил запатентовать свой удар.