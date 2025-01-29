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Асу Алмабаев получил нового соперника на бой в UFC: дата и место известны

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (21−2), выступающий в UFC, получил нового соперника после срыва поединка против австралийца Стива Эрцега (12−3), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Их бой должен был состояться 2 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США). Сообщалось, что именно Алмабаев слетел с боя. Однако сам казахстанец опроверг эту информация, а в команде Асу сделали заявление.

Теперь Алмабаеву нашли нового соперника на мартовский турнир UFC Vegas 103. Им стал бразилец Аллан Насименто (20−6 в ММА, 2−1 в UFC).

В UFC Насименто попал в 2021 году. В дебюте проиграл Тагиру Уланбекову решением, но затем победил Джейка Хадли (решение) и Карлоса Эрнандеса (сабмишн в первом раунде).

Алмабаев провел четыре боя в UFC и одержал четыре победы. Последний раз Асу выходил в октагон 20 октября. На турнире UFC Fight Night 245 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он победил бразильца Матеуса Николау. Бой был рассчитан на три раунда и завершился в пользу казахстанца единогласным решением судей.