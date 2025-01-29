Асу Алмабаев получил нового соперника на бой в UFC: дата и место известны

Алмабаев провел четыре боя в UFC и одержал четыре победы. Последний раз Асу выходил в октагон 20 октября. На турнире UFC Fight Night 245 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он победил бразильца Матеуса Николау. Бой был рассчитан на три раунда и завершился в пользу казахстанца единогласным решением судей.