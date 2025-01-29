«Роналду сказал, что я могу стать чемпионом UFC». Интервью Шары Буллета перед боем

— С любым человеком готов поговорить, с Романом Долидзе — тем более. Я видел его видео, вежливо разговаривает, ничего в ответ не хочу говорить. Но когда мы увидимся, мы поговорим. Насчет боя… людям интересны зрелищные поединки в ударке. Где один соперник пытается в ногах быть у другого соперника — мало кому интересно. Но если это будет иметь большой смысл, то вперед, атака. Он не имеет такого большого хайпа, не имеет страйкинга, он борется. Мы видели его бой с Имавовым, где его борьба не прошла, и потом чем это все закончилось. Я думаю, он сейчас идет за реваншами, пусть возьмет реванш у всех своих оппонентов, а потом думает обо мне. Но он выше меня в рейтинге, я видел. Мне приятно, что бойцы выше меня в рейтинге вызывают. Он дерется с Веттори — возможно, мне дадут с кем-то из них подраться. Я могу доказать всем, что моя борьба не самая худшая, и люди перестанут говорить о моей борьбе. У Долидзе реально есть хорошая борьба. Я видел, хорошо борется. Потом людям нечего будет сказать — только ради этого [соглашусь на бой], возможно.