Пельмень переехал Безумного гавайца в реванше! Камоцкий — новый чемпион Power Slap

Три месяца назад Камоцкий и Вирнс провели все пять чемпионских раундов, причём Василий дважды перебивал свои попытки из-за того, что чемпион нарушал правила. Казалось, что россиянин одержит победу: никто из спортсменов не сумел отправить оппонента в нокдаун, при этом с чемпиона снимали баллы за нарушения при защите. Однако судейский вердикт вызвал недоумение: 49−46, 47−47, 47−47 — большинством судейских голосов была зафиксирована ничья, и пояс остался у Вирнса.