Средний вес стал самым интересным в UFC. Только классных бойцов из СНГ там аж 11 человек

Если смотреть строго, на весь легкий вес есть только два супертопа в самом расцвете сил — Махачев и Царукян (Махачев с высокой вероятностью проведет не больше двух боев и покинет категорию) и в общей сложности пять-семь классных нестарых бойцов (Махачев, Царукян, Физиев, Сен-Дени, Доусон, Тернер, Холлоуэй). При всем уважении к Мойкано и Оливейре, им в этом году будет по 36 лет, лучшие их годы позади, их нельзя считать долговременным костяком этого дивизиона.