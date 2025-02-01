Шара Буллет — суперзвезда UFC. Но в среднем весе сейчас нереально стать чемпионом

Следом — целая череда ярких лиц. Рано списывать со счетов Исраэля Адесанью (24−4). Иззи, конечно, проиграл дважды подряд. Но при этом в среднем весе он на ведущих ролях с 2019 (!) года. Постоянные титульные шансы, триумфальные поединки и защиты сделали из него суперзвезду UFC. А ещё Адесанья смог «уложить» на канвас даже грозного Алекса Перейру, который после этого начал колотить всех налево и направо. На предстоящем турнире его соперником станет Нассурдин Имавов (15−4) — пятый номер рейтинга. И он также подобрался вплотную к тому, чтобы стать претендентом. Поражение от Стрикленда и бой с Крисом Кёртисом, который остался без результата, перезагрузили Русского снайпера. Он выдал серию из трёх побед, показав свой высочайший уровень.