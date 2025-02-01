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Газиев нокаутировал Петерсена в первом раунде на турнире UFC Fight Night 250

Российский боец Шамиль Газиев победил американца Томаса Петерсена в поединке на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Газиев нокаутировал соперника в первом раунде. Бой длился 3 минуты и 12 секунд.

Теперь на счету 34-летнего Газиева 14 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. 29-летний Петерсен потерпел второе поражение при 9 победах.