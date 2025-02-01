Нурмагомедов потерпел поражение на турнире UFC в Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Саид Нурмагомедов не смог одолеть бразильца Винисиуса Де Оливейру на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Противостояние продлилось все три раунда и завершилось поражением Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина этот проигрыш стал третьим в UFC и четвертым в профессиональной карьере (в активе остается 18 побед).
Главным событием турнира станет бой между экс-чемпионом UFC в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей и представляющим Францию уроженцем Дагестана Нассурдином Имавовым.