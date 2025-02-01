Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нурмагомедов потерпел поражение на турнире UFC в Саудовской Аравии

Саид Нурмагомедов уступил Де Оливейре на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Источник: Chris Unger/Zuffa LLC

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Саид Нурмагомедов не смог одолеть бразильца Винисиуса Де Оливейру на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Противостояние продлилось все три раунда и завершилось поражением Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина этот проигрыш стал третьим в UFC и четвертым в профессиональной карьере (в активе остается 18 побед).

Главным событием турнира станет бой между экс-чемпионом UFC в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей и представляющим Францию уроженцем Дагестана Нассурдином Имавовым.