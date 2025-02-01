Павлович вернулся и победил Розенстрайка. Но в этот раз без нокаута

Третий раунд шел по тому же сценарию, что и предыдущие: осторожная работа в стойке и перевод в партер, где Павлович работал из халф-гарда. Трибуны гудели, но Сергей продолжал гнуть свою линию: он бил Розенструйка и не позволял ему встать, то есть делал все, чтобы выиграть поединок. За 40 секунд до финальной сирены Розенструйк поднялся, но сам тут же пропустил тяжелый удар. Соперники зарубились в последние 10 секунд, но финиша так и не случилось. Сомнений в решении судей быть не могло: все трое отдали победу Павловичу со счетом 30:27.