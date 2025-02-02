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Глава UFC объяснил дебютное поражение Шары Буллета: «Давай не забывать, у парня только один глаз»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал дебютное поражение российского бойца UFC Шарабутдина «Шара Буллет» Магомедова.

Источник: Chris Unger/Zuffa LLC

В субботу, 1 февраля, Шара Буллет проиграл британцу Майклу Пейджу решением судей на турнире UFC в Саудовской Аравии.

— Не считаешь ли ты, что Шара Буллет не справился с давлением? Он встречался с Криштиану Роналду, с Турки Аль аш-Шейхом.

— Нет, я думаю, что у Пейджа просто очень сложный стиль. Потому что стили делают бои. Пейдж всегда работает вторым номером, всегда тебя поджидает. Если ты не идешь первым номером, вы смотрите друг на друга, а если идешь, то Пейдж очень хорошо контратакует. С ним очень сложно бороться. Я не думаю, что Шара не справился с давлением. Давай не забывать, что у парня только один глаз, — заявил Уайт на пресс-конференции.

Шара Буллет потерпел 1-е поражение в 20 боях в смешанных единоборствах.