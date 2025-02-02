«Ужасный бой». Разбираем трансформацию Сергея Павловича

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл очередной турнир UFC — Fight Night 250. Одним из главных действующих лиц стал россиянин Сергей Павлович. После двух поражений подряд он вышел на бой с Жаирзиньо Розенстрайком. И Десантник справился с задачей — победил суринамца единогласным решением судей.
Говоря откровенно, способ победы удивил. Все привыкли к тому, что Сергей крушил оппонентов уже в первом раунде. Его поединки редко доходили даже до второй пятиминутки. А тут второй бой подряд добирается до судейского решения. Но это лишь свидетельство того, что Павлович переживает трансформацию. Он меняет стиль ведения поединка, работает над ошибками, допущенными ранее.
О том, что Сергей стал действовать более осторожно, пришлось задуматься уже в первом раунде. В одном из моментов россиянин достал соперника ударом, немного потряс Жаирзиньо. Раньше Павлович без раздумья бросился бы добивать, что и происходило практически во всех поединках. Но теперь Десантник остановился, стал выжидать следующей ошибки. Всё это следствие поражения от Тома Аспиналла. Там россиянин решил принять рубку против опаснейшего ударника. И в итоге отправился в нокаут. Розенстрайк — далеко не подарок. Суринамец шёл на серии из двух побед. И подставляться под его удары совершенно точно не стоило.
Статистически Павлович изменился очень сильно. Сергей перестал избегать ударов, которые не несут в себе того самого нокаутирующего эффекта. Раньше Десантник работал наверняка, доносил именно те атаки, которые должны были отправить соперника на канвас. А теперь выбросил за 15 минут 145 ударов. Отдельно стоит отметить и точность — 70%. На это всё Розенстрайк ответил лишь 23 раза своими атаками (37%). За один поединок в UFC Павлович чуть ли не нанёс больше ударов, чем за все предыдущие. До этого у Сергея было девять боёв. И за них Десантник выбросил 178 атак, которые дошли до оппонентов.
Сам россиянин рассказал, что сделал ставку на новый стиль совершенно осознанно. Очевидно, что два поражения подряд не могли пройти бесследно. Павлович оказался в сложной ситуации — третья осечка окончательно выбросила бы Сергея из титульной гонки. Поэтому он решил сделать ставку на надёжность: «Сейчас ты начинаешь больше думать головой. Соперники выше классом — думающие ребята. Просто лететь уже не вариант. Уже нужно обыгрывать, думать, включаться. Внутри горело желание, но я постоянно себя тормозил».
Ещё одно новшество минувшего поединка — борьба. О ней долгое время ходили настоящие легенды. Высказывались многие бойцы, которые заявляли, что Сергей накрывает настоящей плитой, не даёт из-под себя выбраться. Но в UFC Павлович неизменно делал ставку на стойку. Здесь же провёл два тейкдауна, полностью контролировал соперника на земле. И это — часть плана. Розенстрайк считается одним из самых слабых борцов в дивизионе. Поэтому на канвасе он ожидаемо испытывал огромные проблемы. Но сможет ли россиянин провернуть тот же трюк с Аспиналлом, Александром Волковым, Джоном Джонсом? Большой вопрос.
Любопытно, что в UFC довольно негативно отреагировали на новый стиль Павловича. Все привыкли к тому, что его поединки получаются яркими, динамичными и быстрыми. А теперь фанаты освистали бойцов. Тревожно прозвучала и реплика Даны Уайта на пресс-конференции: «Ужасный бой. Ужасный. Единственный бой вечера, который освистали. Но это не отменяет то, что Сергей может сделать».
Будет любопытно последить за тем, как именно россиянин проведёт следующий поединок в UFC. Конечно, многое будет зависеть от соперника. Но Павловича может насторожить реакция организации. И всё-таки кажется, что если Сергей продолжит гнуть свою линию, то вполне может существенно повысить шансы на чемпионский пояс.