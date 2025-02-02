«Ужасный бой». Разбираем трансформацию Сергея Павловича

Статистически Павлович изменился очень сильно. Сергей перестал избегать ударов, которые не несут в себе того самого нокаутирующего эффекта. Раньше Десантник работал наверняка, доносил именно те атаки, которые должны были отправить соперника на канвас. А теперь выбросил за 15 минут 145 ударов. Отдельно стоит отметить и точность — 70%. На это всё Розенстрайк ответил лишь 23 раза своими атаками (37%). За один поединок в UFC Павлович чуть ли не нанёс больше ударов, чем за все предыдущие. До этого у Сергея было девять боёв. И за них Десантник выбросил 178 атак, которые дошли до оппонентов.