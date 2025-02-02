Возраст не щадит никого. Адесанья закончился как великий боец

Адесанья с 2019 года неизменно бился в титульных боях, но два поражения подряд от Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда выбросили Иззи из чемпионской гонки и отправили его тестировать проспекта. И начало боя выдалось для Адесаньи очень хорошим, он здорово разбирал Имавова, уверенно защищался от тейкдаунов и, по сути, лишь раз позволил себя поймать — у Нассурдина прошёл неплохой апперкот. А во втором раунде Имавов показал, как умеет подстраиваться. Снайпер зашёл на ближнюю дистанцию с тем же финтом, что и перед апперкотом, но пробил правый оверхенд и отправил Адесанью в нокдаун, а потом уже уверенно добил у сетки.