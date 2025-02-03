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Российский боец Шара Буллет может провести следующий поединок в UFC летом-осенью

Ранее спортсмен уступил британцу Майклу Пейджу на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Источник: Chris Unger/Zuffa LLC

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) планирует провести следующий бой летом или осенью. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее российский боец уступил британцу Майклу Пейджу единогласным решением судей на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Шара в ближайшее время пройдет полное обследование и займется восстановлением здоровья, — сказал собеседник агентства. — Следующий бой можно планировать на лето или осень».

Магомедову 30 лет. На его счету 15 побед и 1 поражение.