Российский боец Шара Буллет может провести следующий поединок в UFC летом-осенью

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) планирует провести следующий бой летом или осенью. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
Ранее российский боец уступил британцу Майклу Пейджу единогласным решением судей на турнире UFC в Саудовской Аравии.
«Шара в ближайшее время пройдет полное обследование и займется восстановлением здоровья, — сказал собеседник агентства. — Следующий бой можно планировать на лето или осень».
Магомедову 30 лет. На его счету 15 побед и 1 поражение.