Шара Буллет: «Криштиану расстроился. Списались после боя, он посоветовал взять себя в руки»

Неприятно, конечно. Криштиану Роналду, не обессудь! Да, он был расстроен. Списались после боя, он сказал: «Это все спорт, тебе ничего не остается, кроме как взять себя в руки и продолжить», — признался боец UFC Шара Буллет.
Напомним, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу в поединке на UFC Fight Night 250.
Поражение Шары Буллета вообще не удивляет.
Шара Буллет — о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя».