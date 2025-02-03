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Шара Буллет: «Криштиану расстроился. Списались после боя, он посоветовал взять себя в руки»

"После боя не виделся с Даной Уайтом.

Неприятно, конечно. Криштиану Роналду, не обессудь! Да, он был расстроен. Списались после боя, он сказал: «Это все спорт, тебе ничего не остается, кроме как взять себя в руки и продолжить», — признался боец UFC Шара Буллет.

Напомним, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу в поединке на UFC Fight Night 250.

Поражение Шары Буллета вообще не удивляет.

Шара Буллет — о состоянии перед боем с Пейджем: «Так плохо я себя никогда не чувствовал. Ноги не слушались, руки вялые. Боялся, что стошнит во время боя».